Calcio: Doveri arbitra Fiorentina-Inter, Guida per Roma-Atalanta

Daniele Doveri è l'arbitro designato per Fiorentina-Inter, big match della 14/a giornata di Serie A, in programma domenica 1° dicembre alle ore 18 allo stadio 'Artemio Franchi'. Marco Guida dirigerà invece Roma-Atalanta, che si giocherà lunedì 2 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. Per Torino-Napoli domenica alle 15 è stato designato MIchael Fabbri.