Calcio: Dragan Stojkovic alla guida della Serbia fino al 2026

La Federcalcio serba ha annunciato il prolungamento del contratto dell'allenatore della nazionale Dragan Stojkovic fino al 2026. Stojkovic, 59 anni, ha permesso alla squadra serba di partecipare per la prima volta nella sua storia a due grandi tornei consecutivi: i Mondiali del 2022 in Qatar e i prossimi Europei del 2024 in Germania, sottolinea il comunicato stampa della federazione serba (FSS). In carica nel marzo 2021, Stojkovic ha collezionato 84 presenze con la nazionale dell'ex Jugoslavia tra il 1983 e il 2001 giocando nel ruolo di centrocampista, ed è stato uno dei primi giocatori europei di alto livello ad avventurarsi nel calcio giapponese, durante i suoi otto anni nella J-League al Nagoya Grampus Eight. La Serbia affronterà l'Inghilterra nella prima partita degli Europei nel gruppo C, che comprende anche Danimarca e Slovenia.