Calcio e riforme: Serie A, nuova assemblea il 12 febbraio

Nuova assemblea in vista per la Lega Serie A. I club del massimo campionato si riuniranno infatti il prossimo 12 febbraio nella sede di via Rosellini a Milano, con convocazione alle 12, per discutere di diversi temi all'ordine del giorno. A partire dalla questione legata alle riforme e ai temi federali, dopo la richiesta di maggiore autonomia dei giorni scorsi e la minaccia di muoversi in stile Premier League rispetto alla FIGC. Inoltre, sul tavolo ci saranno anche questioni legate alle sponsorizzazioni e ai diritti audiovisivi internazionali.