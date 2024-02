Calcio e riforme: Serie C 'Var in tutti i playoff e playout'

Var e Serie C, il progetto si rafforza. Il Consiglio Direttivo della Lega Pro, nel corso del quale è stato approvato il progetto di riforma sul calcio giovanile presentato dal vicepresidente Gianfranco Zola, ha infatti dato l'ok all'uso della tecnologia in campo per tutti i playoff e playout (dopo l'esperimento solo per semifinali e finali). Questo, fa sapere la Lega presieduta da Matteo Marani, "servirà anche come strumento di formazione per gli arbitri e per migliorare l'immagine della Serie C". Prima del Direttivo si è svolto il tavolo di lavoro sul calcio giovanile, al quale, oltre ai 60 club, ha preso parte anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Marani ha evidenziato come, in un anno di presidenza, "siano stati raggiunti obiettivi importanti quali l'aumento dei partner con un title sponsor per la Serie C, diventata Serie C NOW, l'aumento del pubblico negli stadi con un +40% rispetto alla precedente stagione ed una previsione di oltre tre milioni di spettatori a fine campionato, un aumento continuo anche negli ascolti tv".