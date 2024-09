L'Italia Under 21 ha battuto 7-0 (2-0) i pari età di San Marino in un match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria giocato questo pomeriggio a Latina. A segno Bove (35'), autogol di Matteoni (38'), poker di Pio Esposito (58', 76', 78' e 91') e gol di Raimondo (81').