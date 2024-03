Calcio: 'fa gesto Isis', ma Ruediger denuncia per calunnia

Finira' in tribunale, con l'accusa di "insulto, calunnia e incitamento all'odio" la foto di Antonio Ruediger, difensore del Real Madrid e della nazionale tedesca, postata a inizio Ramadan e accusata da un giornalista via social di essere una forma di supporto all'Isis. L'ex romanista ha infatti denunciato, insiem con la federcalcio tedesca (Dfb), Julian Reichekt - ex della Bild al centro di diversi casi, uno dei quali lo porto' al licenziamento dal giornale - che aveva scambiato il suo dito al cielo col "segno dei terroristi Isis che fanno strage in Europa, anche a Berlino". Ruediger aveva infatti postato sul profilo Instagram una sua foto inginocchiato sul tappeto di preghiera, il dito a indicare al cielo e la frase: "Buon Ramadan a tutti i musulmani nel mondo. Possa l'Onnipotente accogliere i nostri digiuni e le nostre preghiere". Quel dito, secondo Reichelt, e' lo stesso adottato dai terroristi dello Stato Islamico come segno di potere. A quel punto Ruediger ha sporto denuncia al tribunale di Berlino, senza che Reichelt retrocedesse dalla sua posizione.