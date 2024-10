Calcio: Figc deposita proposta di modifica per lo statuto

La Federcalcio - apprende l'ANSA - ha depositato la sua proposta di riforma dello statuto federale (aveva tempo fino alle 19 di oggi) in vista dell'assemblea del prossimo 4 novembre che sarà chiamata a votarla. Il documento ricalca quello già presentato dal presidente Gravina nella giornata di lunedì in occasione del consiglio federale. Tre i punti fondamentali: l'autonomia per l'organizzazione dei campionati di tutte le Leghe e quella gestionale all'Aia, il diritto d'intesa per la Lega di A sulle materie di sua specifica competenza e una nuova riformulazione dei pesi elettorali e delle rappresentanze in Consiglio Federale. Le componenti avranno tempo fino alle 19 del primo novembre per presentare eventuali controproposte. Per domani in programma l'assemblea di Lega Serie A.