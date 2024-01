Calcio: Fiorentina, arriva Belotti

La Fiorentina ha definito l'acquisto di Andrea Belotti in prestito fino a giugno. Il centravanti della Roma è' atteso in serata a Firenze dove domani verrà sottoposto alle visite e firmera' l'accordo per poi mettersi subito a disposizione di Italiano. Il club viola in attesa dell' ufficialità della trattativa ha annunciato l'arrivo di Belotti postando sui propri social l'immagine di un gallo.