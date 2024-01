Calcio: Fiorentina; Gonzalez verso il rientro con l'Inter

La Fiorentina conta di riavere a disposizione Nico Gonzalez per la sfida di domenica sera al Franchi contro l'Inter. L'attaccante argentino è fermo da metà dicembre quando si procurò un serio infortunio muscolare alla coscia destra durante la partita di Conference League a Budapest contro il Ferencvaros: da allora ha saltato sette partite fra campionato e coppe, compresa la semifinale di Supercoppa persa giovedì scorso dai viola a Riad contro il Napoli. Gonzalez si sta allenando in gruppo da una settimana: al momento appare molto difficile la sua presenza domenica già nell'undici titolare, più probabile che parta dalla panchina per subentrare a gara in corso. Servirà ancora più cautela per Dodò dopo l'operazione al crociato effettuata a settembre anche se pure il difensore brasiliano ha cominciato da qualche giorno a lavorare con i compagni, lo stesso vale per Gaetano Castrovilli anche lui reduce da un intervento al ginocchio. Contro l'Inter, oltre a Christian Kouamé sempre impegnato con la propria nazionale in Coppa d'Africa, mancherà di sicuro anche l'ex Cristiano Biraghi per un turno di squalifica: al suo posto giocherà Fabiano Parisi. Per la partitissima con i nerazzurri freschi vincitori della Supercoppa e in corsa per lo scudetto s'annuncia uno stadio da tutto esaurito.