Calcio: Flick in pole per il Chelsea dopo l'addio di Pochettino

L'ufficializzazione dell'addio di Mauricio Pochettino al Chelsea ha dato il via alla caccia al successore con effetti che coinvolgono mezza Europa. Il primo della lista dei blues è il tedesco Hansi Flick: 59 anni, ex allenatore del Bayern Monaco e della Germania. In Spagna, però, il tecnico tedesco viene dato in corsa per la successione di Xavi Hernandez sulla panchina del Barcellona. L'attuale tecnico, infatti, ha usato parole dure nei confronti del proprio club in merito alle ridotte capacità economiche blaugrana e, conseguentemente, alle difficoltà di realizzare una campagna acquisti di rilievo.