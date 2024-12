Calcio: Fonseca, Milan è una famiglia e i problemi sono normali

"Dopo la partita, siamo arrivati nello spogliatoio e tutti hanno avuto le stesse sensazioni. E' stato un primo step per capire quello che è successo. Abbiamo lavorato, l'atmosfera è buona. Siamo una famiglia, dobbiamo risolvere il problema dentro lo spogliatoio ed è quello che stiamo facendo": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia della sfida contro il Genoa a San Siro, tornando sul suo sfogo dopo la vittoria con la Stella Rossa. "Io non chiudo mai gli occhi davanti al problema - aggiunge -, lo affronto sempre e non mi nascondo. Se c'è, io sono qui per risolverlo. In tutte le squadre, in tutte le famiglie ci sono problemi. Noi siamo una famiglia e i problemi sono normali".