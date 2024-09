Calcio: Fonseca, obiettivo Milan resta vincere lo scudetto

"L'obiettivo resta vincere lo scudetto. Quando ci sono momenti in cui non arrivano risultati, si può vedere una squadra triste e senza fiducia. Invece io vedo una squadra che ha voglia di migliorare, allegra che ha voglia di lavorare. Per questo continuo fiducioso. Non posso essere negativo avendo visto il modo in cui lavorano i miei giocatori": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia del match contro il Venezia. Una partita delicata, prima di gare complicate contro Liverpool e Inter. "Tutte le partite sono importanti, in particolare in questo momento che non abbiamo vinto le prime tre gare. Sono fiducioso. Pensiamo a vincere sabato sera poi penseremo alle altre partite", chiarisce l'allenatore.