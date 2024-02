Calcio: Frosinone, Valeri carico per la Fiorentina

"Sono pronto a dare il 200 per cento per contribuire alla salvezza del Frosinone. Nonostante la lunga inattività si faccia sentire non mi tiro indietro". Emanuele Valeri, ultimo arrivo in casa dei laziali, si candida ad una maglia da titolare per la sfida di domenica mattina a Firenze. Il terzino sinistro, dopo aver esordito nel secondo tempo della partita col Milan, ha buone chance di partire dal 1' tenendo presente l'emergenza nel ruolo (out Marchizza ed Oyono). Il difensore romano, prelevato dalla Cremonese dove era fuori rosa, spera di diventare ben presto protagonista. "Ho trovato un grande gruppo, una squadra che si sta facendo valere, un tecnico con le idee chiare - ha continuato Valeri - Passerò alla Lazio a giugno? Io non ne so niente, queste cose le segue il mio agente. Per quanto mi riguarda penso solo al Frosinone ed alla salvezza. E' una grande opportunità far parte di questo club". Se Valeri dovesse debuttare dall'inizio, contro la Fiorentina recupererà l'esterno Baez che è stato assente dalla gara contro la Juve dove aveva segnato il momentaneo 1-1. Ancora fuori invece i vari Kalaj, Marchizza, Oyono, Lusuardi, Bonifazi, Zortea, Cuni e Ghedjemis. Il Frosinone proverà a spezzare il tabù-trasferta. La squadra ciociara non vince fuori casa in Serie A da quasi 5 anni e l'ultima volta fu proprio a Firenze il 7 aprile 2019. Un segno del destino? Chissà. Di sicuro la squadra di Di Francesco scenderà in campo a viso aperto. "Sarà una partita durissima, la Fiorentina è forte - ha sottolineato Soulé, primo giocatore del Frosinone ad arrivare in doppia cifra in Serie A - Ma prima o poi questi 3 punti fuori casa arriveranno".