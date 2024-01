Calcio: Frosinone; Zortea arriva in prestito dall'Atalanta

Si è sbloccata la lunga trattativa-Zortea. Il terzino destro è arrivato al Frosinone in prestito secco dall'Atalanta. In queste ore effettuerà le visite mediche, firmerà il contratto e poi dovrebbe allenarsi col gruppo. Classe 1999, originario di Feltre nel bellunese, ambidestro, Nadir Zortea potrà essere utilizzato già a partire dalla delicata sfida-salvezza di domenica alle 12.30 contro il Cagliari di Ranieri. Il tecnico dei laziali Eusebio Di Francesco può tirare un sospiro di sollievo: finalmente avrà a disposizione un altro terzino di ruolo che andrà a colmare le assenze di Marchizza ed Oyono. Cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, ex Cremonese, Salernitana e Sassuolo, Zortea in questa stagione ha trovato poco spazio nella squadra nerazzurra scendendo in campo solo 5 volte. E così è maturata la decisione di lasciare Bergamo. Si tratta del terzo rinforzo del Frosinone nel mercato invernale dopo Ghedjemis e Bonifazi. Il giocatore era stato già bloccato a dicembre ma la trattativa ha vissuto un'impasse per via della concorrenza di altri club come la Salernitana e dei dubbi del tecnico atalantino Gasperini. Il via libera è arrivato praticamente all'indomani della vittoria della Dea contro il Frosinone. Nei prossimi giorni dovrebbe toccare all'attaccante Alessio Zerbin che lascerà Napoli e tornerà in Ciociaria dove ha militato nel 2021-2022 giocando 31 gare con 9 gol. Sempre via Napoli infine potrebbe sbarcare il talento serbo Matija Popovic, classe 2006. Il trequartista, svincolatosi dal Partizan, verrebbe ingaggiato dal club partenopeo e poi girato in prestito al Frosinone.