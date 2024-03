Calcio: Gabigol squalificato 2 anni per doping

L'attaccante brasiliano del Flamengo Gabriel Barbosa, noto come Gabigol, è stato sospeso per due anni per tentata frode durante un test antidoping dello scorso anno. Lo ha annunciato il tribunale sportivo antidoping brasiliano sottolineando che la squalifica è retroattiva essendo scattata lo scorso 8 aprile, quando si sono verificati i fatti. Gabigol può ora impugnare la sentenza e rivolgersi al Tas di Losanna.