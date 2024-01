Calcio: Genoa; Dragusin, Tottenham in vantaggio sul Bayern

Radu Dragusin è ad un passo dal vestire la maglia del Tottenham. Il difensore rumeno del Genoa al centro di una vera e propria asta di mercato a breve potrebbe lasciare Genova. Su di lui nelle ultime settimane si erano mosse Newcastle, Napoli e Milan ma soprattutto i tedeschi del Bayern e gli inglesi del Tottenham. Questi ultimi due club in 24 ore si sono superati più volte con gli inglesi di Londra che avrebbero vinto la corsa forti anche del fatto che lo stesso giocatore più volte aveva ribadito che avrebbe lasciato il Genoa solo per la Premier League. L'accordo tra i due club è ormai ai dettagli con il Tottenham che pagherà al Genoa 25 milioni di euro (di cui il 20% andrà alla Juventus che lo aveva a sua volta ceduto al Genoa) più bonus per 5 milioni di euro oltre a cedere in prestito l'esterno destro Djed Spence, classe 2000 già nazionale under 21 inglese, che andrà a ricoprire il ruolo di vice Sabelli dopo l'addio ad Hefti passato ai francesi del Montpellier. Dragusin nell'attesa della definizione dell'accordo si è allenato questa mattina agli ordini di Gilardino e salvo variazioni dell'ultima ora sarà in campo anche nel pomeriggio in quanto è prevista per oggi una doppia seduta. In casa Grifone gli addii saranno però due: oltre a Dragusin a salutare sarà anche il turco Kutlu, in prestito dal Galatasaray, che chiuderà in anticipo la sua avventura in rossoblù per far ritorno in Turchia.