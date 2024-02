Calcio: Genoa; Gilardino, servono 12 punti per la salvezza

Alberto Gilardino non molla di un millimetro verso l'obiettivo salvezza e fissa il prossimo traguardo da raggiungere dal suo Genoa. "Secondo me dobbiamo fare 12 punti per essere comunque tranquilli e poi poter pensare al dopo", spiega alla vigilia del match con l'Udinese in programma domani sera allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il punto conquistato a Napoli ha consegnato indicazioni positive da ogni punto di vista: "Sicuramente abbiamo avuto un ottimo atteggiamento mentale, tattico e tecnico perché siamo sempre stati 'dentro' la gara. Da lì dobbiamo ripartire per dare continuità al nostro lavoro visto che affronteremo un'altra squadra con dei valori visto che ha vinto a Milano col Milan, in casa della Juventus e poi tra le mura amiche col Bologna", aggiunge Gilardino che proseguirà col classico 3-5-2 cercando di sfruttare al massimo una rosa che finalmente è al completo. In attacco sicura la presenza della coppia formata da Retegui e Gudmundsson. E sull'Udinese aggiunge ancora: "Ha sempre mostrato grande compattezza con giocatori di livello come Lucca, Thauvin, Samardzic, Pereyra, e Lovric. Dobbiamo stare attenti ma sappiamo anche di averla preparata nel modo giusto e bisognerà essere consapevoli del fatto che ci sarà da soffrire all'interno del match cerando di sfruttarle occasioni che riusciremo a costruire. I valori dell'Udinese non rispecchiano quella che è l'attuale posizione in classifica. Sono incappati in una stagione magari un po' particolare, ma nelle ultime partite stanno rialzando la testa perché ha elementi di qualità", conclude il tecnico del Genoa.