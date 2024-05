Calcio: Germania, l'Union Berlino e Bjelica si separano

A due giornate dalla fine della stagione l'Union Berlino si è separata dall'allenatore Nenad Bjelica, affidando il compito di portare il club alla salvezza in Bundesliga a Marco Grote, che ha già prestato servizio ad interim in questa stagione. Battuto domenica in casa dal Bochum (4-3) in una partita fondamentale per evitare la retrocessione, l'Union Berlino occupa il 15mo posto in Bundesliga, con 30 punti, uno in più del Magonza (29), 16mo ed in zona rossa. Nelle ultime due partite della stagione, l'Union giocherà sabato a Colonia, 17mo. Una settimana dopo ospiterà il Friburgo, in corsa per un posto in Europa ed al settimo posto (41 punti).