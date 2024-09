Calcio giovanile, nuova partnership tra Decathlon e Giannini

Decathlon e la Football Academy di Giuseppe Giannini hanno annunciato la loro nuova partnership, che punta a promuovere il calcio ed a valorizzare i giovani talentuosi in questo segmento sportivo. L'iniziativa prenderà il via ufficialmente il 23 settembre con un evento speciale di inaugurazione presso lo Stadio di Marino, uno storico impianto che ospitò l'Italia durante i Mondiali del 1990. Questa sarà la nuova sede per gli allenamenti dell'Accademia e un luogo di ispirazione per i giovani aspiranti calciatori. L'evento vedrà la partecipazione di ospiti d'onore, giovani talenti e figure di spicco del mondo sportivo. "Sono molto felice di intraprendere questo nuovo viaggio con Decathlon - ha detto Giuseppe Giannini - Credo fermamente nell'importanza di fornire ai giovani talenti le migliori risorse per crescere e svilupparsi. Con Decathlon, condividiamo la visione di un calcio accessibile a tutti, dove l'impegno e la passione sono i veri protagonisti." La collaborazione nasce da un obiettivo comune: promuovere le meraviglie dello sport tra le giovani generazioni. Decathlon insieme alla Football Academy di Giuseppe Giannini desidera contribuire e incentivare la crescita e la valorizzazione dei giovani talenti emergenti in questo ambito. Kipsta, brand dedicato allo sport di squadra del gruppo Decathlon, sarà il fornitore ufficiale per la "Football Academy Giuseppe Giannini" di palloni, attrezzatura da allenamento e abbigliamento tecnico. La missione di Kipsta è migliorare la vita di tutti i giorni dei calciatori in modo sostenibile. Kipsta è parte di un approccio all'eccellenza e fornisce agli sportivi prodotti ad alta performance, ai livelli più elevati e al prezzo più accessibile.