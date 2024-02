Calcio: giudice, 1 turno a Boloca, Krinstensen e Izzo

Sono in tutto tre i giocatori squalificati dopo l'ultima giornata di Serie. Come deciso dal giudice sportivo si tratta di Thomas Kristensen (Udinese), Daniel Boloca (Sassuolo) e Armando Izzo (Monza). Per quanto riguarda lo staff della Fiorentina è stato squalificato per una giornata Stefano Firicano "per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale".