Calcio: giudice serie A, due giornate di stop a Jovic

La manata a Izzo del Monza è costata due giornate di squalifica all'attaccante del Milan Luka Jovic, espulso domenica sera all'inizio del secondo tempo della partita. Il rossonero è l'unico giocatore fermato per più di una giornata dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione gli incontri della 25/a giornata di campionato. Gli altri sono Marin Pongracic del Lecce, espulso per doppia ammonizione, e i diffidati Giovanni Di Lorenzo del Napoli, Patrick Dorgu del Lecce ed Emmanuel Gyasi dell'Empoli.