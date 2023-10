Calcio: Giuntoli, obiettivo Juve è un posto in Champions League

Cristiano Giuntoli, football director della Juventus, poco prima del fischio d'inizio di Milan-Juve spiega che "il nostro obiettivo è un posto in Champions League". Il dirigente bianconero torna sul caso Fagioli: "Ha fatto un errore e pagherà per questo. Il fatto che oggi sia in tribuna dimostra che siamo una famiglia e che gli staremo vicini". L'assenza forzata di Fagioli e di Pogba costringe la Juve sul mercato a gennaio? "Dobbiamo valutare Iling e altri giocatori che hanno avuto meno spazio. Se poi ci saranno occasioni nel mercato, le valuteremo".