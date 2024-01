Calcio, Guardiola vince il premio di The Best Fifa men's coach

Pep Guardiola è stato insignito del premio di The Best FIFA Men's Coach, assegnato questa sera a Londra. Il tecnico catalano era in competizione con gli italiani Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, che ha salutato dal palco della cerimonia di premiazione: "Spalletti, hai vinto lo scudetto, Inzaghi, so quanto sia stato difficile vincere contro di te in finale", ha dichiarato. Successivamente, ha espresso la sua gratitudine ai calciatori del City, protagonisti del Triplete, e alla sua famiglia. Sarina Wiegman (Inghilterra) è stata premiata come miglior allenatrice per il calcio femminile.