Calcio: Harry Kane festeggia 100 presenze in Nazionale

Il calciatore inglese Harry Kane ha ricevuto un cappello d'oro per la sua 100esima selezione, martedì prima di affrontare la Finlandia a Wembley, dove ha iniziato la sua carriera internazionale nove anni e mezzo fa. In Inghilterra, dopo la prima selezione, ogni calciatore riceve un cappellino ("cape" in inglese) di colore rosso, sul quale è riportato lo stemma della nazionale con i suoi tre leoni. La federazione ha mescolato tradizione e innovazione con un copricapo speciale per l'attuale capitano Harry Kane, diventato il decimo inglese "centenario", il primo dai tempi di Wayne Rooney nel novembre 2014. Il numero 9 del Bayern Monaco per l'occasione ha ancche indossato scarpe dorate. Ha ricevuto il suo prezioso cappellino dalle mani di Frank Lampard (106 presenze). Sua moglie e due dei loro figli, vestiti con una maglia inglese "Daddy 100", erano al suo fianco. Il miglior marcatore della storia dei "Three Lions" (66 gol) è ancora lontano dalle 125 presenze record dell'ex portiere Peter Shilton, ma si avvicina a Bobby Moore (108) e Bobby Charlton (106), campioni del mondo nel 1966, o a David Beckham (115) e Steven Gerrard (114), per esempio. Kane ha indossato la maglia nazionale per la prima volta il 27 marzo 2015 contro la Lituania a Wembley, segnando 79 secondi dopo l'inizio del secondo tempo. In nove anni e mezzo ha segnato 66 gol, inclusi 22 rigori, per diventare il miglior marcatore della storia con l'Inghilterra, davanti a Rooney. In 100 selezioni, ha indossato la fascia di capitano 73 volte.