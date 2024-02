Calcio: il Congresso Uefa apre le porte ad un Ceferin IV

Il Congresso UEFA ha votato un emendamento che consente al presidente Aleksander Ceferin, eletto per la prima volta nel 2016 alla guida della Confederazione europea del calcio, di candidarsi alla rielezione nel 2027 per un quarto mandato. Il provvedimento è stato approvato con i due terzi dei voti, come prevede lo statuto dell'organismo. Il testo non rimuove il limite di tre mandati, una delle misure chiave adottate nell'aprile 2017 da Ceferin dopo la serie di scandali che avevano portato a restrizioni simili per la Fifa ed il Comitato olimpico internazionale. Ma precisa che questa regola, valida per tutti i membri del comitato esecutivo, non tiene conto dei mandati "iniziati prima del primo luglio 2017". Ciò consentirà a Ceferin, riconfermato al suo incarico nel 2023 per un altro quadriennio - che avrebbe dovuto essere l'ultimo - di tentare di succedere a se stesso nel 2027 e rimanere così in carica fino al 2031.