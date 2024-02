Calcio: il Crystal Palace sceglie Glasner per il dopo Hodgson

Il Crystal Palace ha scelto l'ex allenatore dell' Eintracht Francoforte Oliver Glasner come nuovo manager. Il 49enne tecnico austriaco, che ha firmato fino al giugno 2026, prende il posto di Roy Hodgson, che si è dimesso oggi per "favorire i piani della società, intenzionata a trovare un nuovo allenatore per la prossima stagione". In realtà l'uscita di scena di Hodgson è stata forzata dalla difficile situazione in classifica del club londinese, precipitato al 16esimo posto, dopo 10 sconfitte nelle ultime 16 uscite. Per Hodgson, 76 anni, potrebbe essere la fine della carriera di allenatore, dopo numerose esperienze in tutto il mondo (in Italia ha allenato Udinese e Inter) e anche sulla panchina dell'Inghilterra.