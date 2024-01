Calcio: il Liverpool corre e segna, Chelsea battuto 4-1

Quattro gol, altrettanti tra pali e traverse colpite, un rigore sbagliato da Darwin Nunez per celebrare la vittoria numero 200 in Premier League di Jurgen Klopp. Il Liverpool ha dominato il Chelsea più di quanto non dica il risultato di 4-1 a favore dei Reds. Diogo Jota ha aperto le marcature al 23', seguito al 42' dalla prima rete in Premier del 20enne Conor Bradley. Nella ripresa non è cambiato il copione ed al 20' Szoboszlai ha realizzato il 3-0 con un colpo di testa sull'ennesimo cross dell'infaticabile Bradley. Il Chelsea ha tentato una reazione, finalizzata da Nkunku. Il nigeriano si è districato in area battendo Alisson con un tiro angolato. Ma il Liverpool non si è spaventato e con Luis Diaz ha realizzato il 4-1. Risultato che lo porta a +5 sul Manchester City, che oggi ha battuto il Burnley 3-1 ed ha una partita da recuperare.