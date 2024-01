Calcio: il Milan la ribalta in 10 minuti e passa a Udine

Il Milan passa a Udine dopo aver rischiato di perdere la partita, sospesa per 5', intorno alla mezzora del primo tempo, dall'arbitro Maresca per i cori razzisti rivolti a Maignan da uno sparuto gruppo di spettatori posti dietro la porta del francese. In quel momento si era sull'1-0 per i rossoneri grazie alla rete segnata da Loftus-Cheek. Al 42' è arrivato il pareggio di Samardzic ed al 17' della ripresa l'Udinese passa avanti con Thauvin. Ma prima Jovic di testa, ribadendo un tiro di Giroud finito contro la traversa (38'), quindi Okafor nel recupero (47') hanno dato al Milan i tre punti che lo consolidano al terzo posto in classifica.