Calcio: il Palermo esonera l'allenatore Corini

Eugenio Corini non è più l'allenatore del Palermo calcio. Il tecnico ha ricevuto da pochi minuti la notizia dalla proprietà del club rosanero del suo esonero. Corini ha radunato giocatori e staff al centro sportivo di Torretta per salutare il suo gruppo di lavoro. L'esonero sarà comunicato ufficialmente dal club rosanero a stampa e tifosi nelle prossime ore. Dopo i contatti susseguiti nella notte si va verso la sostituzione di Corini con l'ex allenatore del Bari Michele Mignani, esonerato in questa stagione a inizio ottobre dal club pugliese.