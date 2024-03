Calcio: il Toro perde anche Djidji, circa 45 giorni ai box

Continuano i problemi nella difesa del Toro, il tecnico Ivan Juric ha perso anche Koffi Djidji. "Gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione del tendine distale del muscolo semitendinoso sinistro, la prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio" fa sapere il club in una nota ufficiale. Il difensore dovrà stare fermo almeno per un mese e mezzo, di conseguenza per il rientro se ne riparlerà tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Djidji, dunque, tra le altre partite salterà anche il derby contro la Juventus, in programma il 14 aprile (ancora da fissare data e ora).