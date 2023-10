Calcio: Immobile, "il gol alla Fiorentina è per mio papà"

"Stasera il pallone del rigore pesava di più? Io metto il bene della squadra al primo posto. E' stata una bella partita, potevamo vincere come potevamo perdere. Questo gol lo voglio dedicare a mio padre, che nell'ultima settimana non ha vissuto bei momenti". Parola di Ciro Immobile, capitano della Lazio, dopo il gol decisivo alla Fiorentina nel posticipo serale giocato all'Olimpico. "Stanno mancando i gol di noi attaccanti, un po' di lucidità davanti alla porta; oggi non abbiamo subito e questo per noi è un punto di partenza importante. Ci servono partite come questa. Come sto? Sono molto sereno, ho la mia famiglia che mi sta vicino", conclude Immobile.