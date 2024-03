Calcio: Infantino, assurda aggressione ai calciatori in Turchia

"La violenza alla quale abbiamo assistito nella Superlig turca al termine della partita tra Trabzonspor e Fenerbahce è assolutamente inaccettabile. Non ci può essere spazio nè dentro né fuori dal campo". Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, interviene sull'aggressione dei tifosi del Trabzonspor ai danni dei calciatori del Fenerbahce ieri in Turchia. "L'ho già detto e lo ripeto: senza alcuna eccezione i giocatori devono poter giocare in sicurezza. Mi appello alle autorità competenti affinché questo sia rispettato a tutti i livelli e che gli autori degli eventi scioccanti di Trabzor sia perseguiti per le loro azioni", ha aggiunto il numero 1 del calcio mondiale.