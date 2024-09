Calcio: infortunio choc alla caviglia per Malinovsky

Grave infortunio per Ruslan Malinovsky al secondo minuto della ripresa di Venezia-Genoa. Il centrocampista ucraino, in un recupero difensivo, ha anticipato l'attaccante dei padroni di casa ma nello slancio la caviglia si è girata in maniera innaturale. Immediata la percezione della gravità dell'accaduto anche dai gesti di disperazione di compagni e avversari. Il calciatore è uscito in barella, tra gli applausi di tutto lo stadio Penzo, ed è stato portato d'urgenza in ospedale.