Calcio: Inter; Bastoni, 'sapremo reagire come una famiglia'

"La delusione è tanta, ma oggi più che mai è un onore far parte di questa squadra. Sapremo reagire come una famiglia. Abbiamo un lavoro da terminare! Sempre e solo forza Inter". È questo il messaggio che il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha voluto mandare ai tifosi nerazzurri in un post su Instagram, all'indomani dell'eliminazione in Champions League contro l'Atletico Madrid ai rigori.