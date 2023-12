Calcio: Inter-Buchanan, operazione in chiusura

Tajon Buchanan sarà il primo rinforzo invernale all'Inter. L'operazione per l'esterno canadese del Club Brugge è ormai in chiusura e nei prossimi giorni i nerazzurri limeranno gli ultimi degli sullo stipendio con l'entourage del giocatore. Buchanan arriverà in Italia a titolo definitivo: l'operazione sarà da 7 milioni di euro più 2/3 di bonus. Il canadese completerà il reparto degli esterni sostituendo Cuadrado, fuori almeno fino a marzo dopo l'intervento al tendine d'Achille. Difficilmente sarà a disposizione di Inzaghi per la sfida contro il Verona (in programma sabato 6 gennaio, ore 12.30), ma l'operazione è in dirittura d'arrivo. Nato a Brampton, in Ontario, Buchanan può essere impiegato sia a destra che a sinistra in diversi ruoli: terzino, ala o esterno di centrocampo. E proprio il ruolo di "quinto" sarà quello che ricoprirà in nerazzurro nel 3-5-2 di Inzaghi. Formatosi in MLS con i New England Revolution, Buchanan è arrivato in Europa a gennaio 2022, pagato 6,3 milioni di euro dal Club Brugge. Con i belgi ha collezionato 67 presenze, con 5 gol e 12 assist, vincendo il campionato belga nella stagione 2021-2022.