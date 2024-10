Calcio: Inter, elongazione a flessori coscia per Zielinski

L'Inter dovrà fare a meno di Piotr Zielinski almeno per la prossima sfida con la Roma di domenica all'Olimpico. Il centrocampista polacco si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nell'ultima gara con la nazionale polacca. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione ai flessori della coscia destra e il giocatore, spiega il club nerazzurro, sarà valutato giorno dopo giorno. Zielinski salterà quindi sicuramente la sfida con la Roma, con l'obiettivo di tornare al top per le prossime gare: l'Inter sarà di scena mercoledì 23 ottobre in casa dello Young Boys nella terza giornata di Champions League, prima del big match contro la Juventus in campionato di domenica 27 ottobre a San Siro.