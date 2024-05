Calcio: Inter; Inzaghi, questo è lo scudetto della gioia

"L'ho definito lo scudetto della gioia, perché abbiamo fatto felici milioni di interisti che aspettavano tanto la seconda stella che fortunatamente è arrivata. Per noi tutti è un grandissimo orgoglio". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervenuto a margine della consegna del Premio Bulgarelli. "Nel calcio non bisogna fermarsi, bisogna migliorarsi, ho una società importante che si sta già muovendo per migliorare le cose. Dal mio arrivo ci sono paletti e budget, i dirigenti sono bravissimi e stanno cercando di andare oltre per fare una squadra competitiva perché abbiamo una tifoseria che merita di rimanere sempre al top - ha proseguito - Il prossimo anno ci saranno ancora più partite, un Mondiale per club, dobbiamo farci trovare pronti. Bisogna sempre guardare avanti, sappiamo quello che abbiamo fatto, vogliamo migliorarci e stiamo già parlando di questo".