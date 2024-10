Calcio: Inter; Inzaghi, turnover? Pensiamo solo a Roma

"Sappiamo che andiamo incontro a sette partite in venti giorni, quindi dovremo essere tutti bravi ma in questo momento l'unico mio pensiero e della squadra è prepararci bene per la partita di domani sera contro la Roma. Cercheremo di attingere a tutta la rosa sapendo che abbiamo dei ragazzi che quotidianamente cercano di mettere me e il mio staff in difficoltà per le scelte". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv alla vigilia della sfida contro la Roma. "Abbiamo avuto tanti giocatori che hanno fatto tanti minuti, alcuni come Lautaro e Taremi hanno fatto voli lunghi però sono rientrati abbastanza bene, a parte Zielinski che è rientrato con un problemino e non ci sarà. Asllani ieri ha avuto una leggera distorsione al ginocchio e anche lui non ci sarà ma porteremo Berenbruch che è un ragazzo molto promettente della Primavera, quindi andremo senza nessun tipo di problema".