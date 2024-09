Calcio: Inter; Marotta, non si vince per caso ma per meriti

"Questo è un momento particolarmente toccante per me, aver rivisto questo bellissimo film è motivo di grande emozione. Questa giornata suggella il percorso straordinario attuato da tutta l'Inter, centrando un sogno. E questa celebrazione avviene attraverso il cinema, è un connubio con lo sport che realizza qualcosa di speciale, che rimarrà nella storia. Il film rappresenta un contenitore, una cassaforte che rimarrà piena di valori vissuti durante la stagione". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, a margine dell'anteprima di "Inter. Due stelle sul cuore", il film sul ventesimo scudetto conquistato dai nerazzurri nella passata stagione. "È stato emozionante aver rivisto quelle giornate, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa opera: il film ha il potere di entrare nell'anima. Vincere è qualcosa di straordinario, non si vince per caso ma perché lo si merita: so cosa vuol dire ottenere questo risultato con sacrifici - ha aggiunto -. L'emozione nasce da questo, da giornate vissute con tensione, ricordo la vigilia del 22 aprile: ognuno aveva le facce tirate e questo oggi è qualcosa di toccante. Come dimenticare il 22 aprile, ma anche il 28 aprile: centinaia di migliaia di persone per le strade di Milano. Il calcio abbatte ogni tipo di barriera: culturale, etnica, economica. Ho visto famiglie gioire al passaggio della squadra, è qualcosa che solo il calcio e solo l'Inter possono regalare", ha concluso Marotta.