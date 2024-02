Calcio: Inter, rinviate le visite mediche di Taremi

Sono state rinviate le visite mediche di Mehdi Taremi con l'Inter. L'accordo tra il club nerazzurro e l'attaccante iraniano, che sbarcherà a Milano in estate a parametro zero, non è in discussione, ma la scelta di rinviare le visite inizialmente previste per oggi è arrivata per evitare problemi sia allo stesso giocatore che al Porto, visto che dovrà comunque concludere la stagione in Portogallo. Motivo per cui Taremi svolgerà le visite mediche con l'Inter in segreto, come tra l'altro già avvenuto per Zielinski nei giorni scorsi.