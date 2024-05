Calcio: Inter,vertice di oltre due ore tra Inzaghi e Oaktree

Si è concluso dopo poco più di due ore l'incontro tra il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi e i manager di Oaktree, nuovo proprietario del club nerazzurro. Arrivato poco dopo le 15.30 nella sede della società, l'allenatore interista ha lasciato gli uffici in viale della Liberazione intorno alle 18, senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti ma limitandosi a un saluto da dentro l'auto. Un vertice servito a Inzaghi in particolare per conoscere la nuova proprietà e i manager di Oaktree, in particolare Katherine Ralph (Global Opportunities strategy Managing Director) e Alejandro Cano (Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities).