Calcio: Inzaghi, 'nel derby ci vorrà un'Inter speciale'

"Sappiamo che partita andremo a incontrare. Sappiamo tutti cosa rappresenta il derby per noi, per la società e i tifosi. Ci vorrà un'Inter speciale, abbiamo speso tante energie fisiche e mentali in Champions ma in partite come queste a volte trovi energie che neanche tu pensavi di avere". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia del derby contro il Milan. "Rischio di arrivare con la pancia piena? Non deve capitare. Dovremo fare una grandissima gara, i derby sono partite che vanno al di là di tutti i pronostici. I dettagli saranno fondamentali e lì dovremo essere più bravi dei nostri avversari - ha proseguito -. I miei giocatori hanno un forte senso di appartenenza, sono molto legati tra di loro, alla maglia dell'Inter e ai nostri tifosi. È sicuramente qualcosa che ti fa dare qualcosa in più in campo".