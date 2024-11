Calcio: Juric 'Roma ha dominato,vado avanti, non mi preoccupo

"Si aspetta decisioni società? Non è una domanda che devi fare a me, non mi preoccupo, vao avanti. Oggi abbiamo giocato meglio che contro il Torino. Abbiamo dominato". Il tecnico della Roma Ivan Juric analizza così la partita persa a Verona a Dazn assicurando di non essere preoccupato di un possibile esonero. "Abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo dominato e subito una beffa alla fine, stiamo commettendo errori o arbitri stanno commettendo errori. Errori si pagano sia dell'arbitro che dei giocatori. Fatta una bellissima prestazione, abbiamo giocata a livelli buonissimi, certo commettendo errori".