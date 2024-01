Calcio: Juve; Allegri, 'Mercato? Ci pensano i direttori'

"Il mercato lo fanno i direttori, loro vigilano e valutano l'andamento": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulla finestra di riparazione di gennaio che si è appena aperta. "Pogba e Fagioli non sono usciti ora, ma da quattro o cinque mesi - sottolinea l'allenatore - e l'importante è continuare a crescere come squadra e come singoli e pensiamo solo a lavorare sul campo". In uscita si è parlato molto di Miretti: "Sono molto contento di lui e avrà il suo spazio, può solo crescere e rimarrà alla Juve" dice Allegri sul classe 2003.