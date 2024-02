Calcio: Juve; Allegri, 'Non siamo demotivati dopo l'Inter'

"Non siamo assolutamente demotivati dopo la vittoria dell'Inter a Roma e la nostra sconfitta a Milano: loro stanno facendo cose straordinarie, perdere uno scontro diretto ci sta". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta il momento dei bianconero tra il tonfo a San Siro della settimana scorsa e la vittoria dei nerazzurri di ieri che si sono portati a +7. "In testa al campionato c'è la squadra più forte, è la favorita e lo sarà fino alla fine - continua l'allenatore - ma noi dobbiamo tornare a vincere: non dobbiamo buttare via il lavoro di mesi per una sconfitta, anzi abbiamo imparato molto da quella gara e vogliamo metterlo in campo contro l'Udinese".