Calcio: Juve; Chiesa verso il forfait contro l'Empoli

Federico Chiesa non si è ancora unito al resto dei compagni, ma continua a seguire un programma personalizzato. Così, da quanto trapela dalla Continassa, l'attaccante dovrebbe dare forfait anche per la sfida di sabato pomeriggio contro l'Empoli allo Stadium. Cresce il pessimismo dello staff bianconero per il classe 1997, il quale rischia di allungare la lista degli indisponibili che già conta Rabiot, De Sciglio e Kean, oltre agli squalificati di lunga data Fagioli e Pogba. Durante gli ultimi allenamenti, inoltre, il tecnico Allegri valuterà le condizioni di Djalò, sbarcato da poche ore nel quartier generale bianconero e reduce dalla lesione del legamento crociato del ginocchio che si è procurato a marzo scorso.