Calcio: Juve; escluse lesioni, ma Danilo si ferma 10-15 giorni

La Juventus tira un sospiro di sollievo, gli esami strumentali hanno escluso guai seri per Danilo, infortunatosi nel finale della partita giocata ieri a Verona e finita 2-2. "Gli accertamenti radiologici eseguiti hanno escluso la presenza di lesioni capsulo legamentose e di fratture della caviglia sinistra: il calciatore ha iniziato il programma riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno" spiega il club in una nota. Il tecnico Allegri perderà il suo capitano per un paio di settimane, lo stop si aggira tra i 10 e i 15 giorni: Danilo, quindi, non sarà a disposizione per il prossimo impegno contro il Frosinone, allo Stadium per domenica 25 febbraio alle 12.30. L'obiettivo del brasiliano è tentare il recupero in vista della trasferta di Napoli del 3 marzo.