Calcio: Juve, Ferrero premia Rabiot per le 200 presenze

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus-Atalanta all'Allianz Stadium, il presidente bianconero Gianluca Ferrero ha premiato Adrien Rabiot per le 200 presenze con il club raggiunte nella gara contro il Frosinone lo scorso 25 febbraio. Per la partita di oggi, però, il francese sarà indisponibile: Rabiot sta seguendo un programma riabilitativo per recuperare dalla lussazione dell'alluce del piede destro rimediata contro i ciociari in un contrasto con il suo compagno di squadra Bremer.