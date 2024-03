Calcio: Juve; migliora Rabiot, col Genoa Vlahovic torna titolare

Alla Continassa si registrano nuovi miglioramenti per Rabiot. Il centrocampista francese, infatti, ha ripreso ad allenarsi in parte con il resto del gruppo e punta la convocazione per la sfida casalinga di domenica all'ora di pranzo contro il Genoa. Il tecnico Massimiliano Allegri ritroverà anche Vlahovic, al rientro dopo il turno di squalifica: il serbo guiderà nuovamente l'attacco della Juve e prenderà il posto di Milik, mentre Chiesa è in vantaggio nel ballottaggio con Yildiz. I bianconeri vanno a caccia di una vittoria che è arrivata appena una volta nelle ultime sette giornate, la difesa formata da Gatti, Bremer e Danilo proverà a tenere inviolata la porta di Szczesny dopo aver subito due gol in tutte le ultime quattro gare. A centrocampo, Miretti spera nella conferma al fianco di Locatelli e McKennie, con Cambiaso a destra e probabilmente Iling-Junior a sinistra.