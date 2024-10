Calcio: Juve; Motta 'Troppe gare? Lo sapevamo dall'inizio'

"Ci sono troppo partite, ma lo sapevamo dall'inizio e non c'è da lamentarsi oggi: se poi nel momento adeguato possiamo esprimere un'opinione, lo faremo per cambiare in meglio questa situazione": è questa la posizione del tecnico della Juventus, Thiago Motta, sulla polemica legata alle tante gare in poco tempo. "Dare un'opinione adesso sarebbe farlo sul niente, domani abbiamo una partita e tra due giorni ne abbiamo un'altra - riflette l'allenatore bianconero - e restiamo in forma per affrontare tutte le partite al meglio: ognuno ha la sua gestione e non giudico, penso solo a quello che devo fare io per avere i giocatori nella miglior condizione".